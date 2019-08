Rostock

Eine hochgiftige Kobra hält seit knapp einer Woche die Großstadt Herne in Nordrhein-Westfalen in Atem: Das Tier war aus dem Terrarium eines privaten Halters geflohen und war seitdem verschwunden. Tagelang suchten Feuerwehr und Fachleute nach dem tödlichen Reptil. Jetzt wurde es entdeckt – lebendig und gefährlich.

Tierschützer aus MV fordern nun ein Verbot, giftige Tiere zu Hause halten zu dürfen. Wie viele Giftschlangen, Spinnen oder Kröten es im Nordosten gibt – das wissen die Behörden selbst nicht. Giftige Tiere dürfen in MV auch ohne Genehmigung gehalten werden.

Nur geschützte Tiere sind bekannt

„Nur Tiere, die unter Artenschutz stehen, müssen bei uns gemeldet werden“, sagt Bernd Presch, Dezernatsleiter Artenschutz beim Landesamt für Umwelt und Geologie in Güstrow. „Insgesamt sind uns 262 Exemplare meldepflichtiger Schlangen in MV bekannt“, heißt es aus dem Umweltministerium in Schwerin. Darunter seien auch zehn Kobras – jene Schlangenart, die in Herne ein ganzes Stadtviertel in Angst versetzt hat.

Insgesamt 81 Schlangen-Halter seien beim LUNG registriert. Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen – und die Zahl der giftigen Tiere in den privaten Terrarien ebenfalls: „Ein Register der im Lande gehaltenen Giftschlangen liegt der Naturschutzverwaltung nicht vor, da die wenigsten der Giftschlangen-Arten besonders geschützt und damit meldepflichtig sind. So ist beispielsweise von den 29 Klapperschlangen-Arten nur die Aruba-Klapperschlange besonders geschützt und unterliegt damit der Meldepflicht“, erklärt Ministeriumssprecherin Eva Klaußner-Ziebarth.

Verbot 2004 aufgehoben

Während in vielen Bundesländern die Haltung von Giftschlangen strengen Regeln unterliegt, hat MV bereits 2004 entsprechende Regelungen gekippt. „Bis dahin war das private Halten wilder fremder Tiere, die dem Menschen lebensgefährlich werden können, unzulässig“, sagt Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze. „Diese Regelung wurde auch nicht ersetzt.“

Dennoch könnten die Städte und Gemeinden auch heute noch durchgreifen – allerdings erst, wenn Gefahr besteht: „Dann können wir Schlangenhaltern die Tiere wegnehmen.“ Für den Fall, dass eine Giftschlange ausbricht, hat Rostock eine Spezialeinheit bei der Berufsfeuerwehr: das Team „Gefahrenabwehr Tier“. „Würgeschlangen und Kornnattern mussten wir schon häufig einfangen, aber noch keine Kobras“, sagt Tierretter Jörg Vogelsang.

Tierschützer fordern neues Verbot

Tierschützer in MV fordern nach dem Vorfall in Herne nun ein neues Verbot von Giftschlangen in privaten Terrarien: „Es ist kaum möglich, Exoten wie Kobras artgerecht zu halten“, sagt Norbert Schlösser vom Rostocker Tierschutzverein. „Die Halter überschätzen sich zudem – nicht bei Gift-, sondern auch bei großen Würgeschlangen. Wer ein solches Tier halten will, sollte seine Sachkunde nachweisen müssen – und dass die Tiere bei ihm sicher gehalten werden. Das ist das Mindeste.“ Denn auch um die Menschen machen sich die Tierschützer sorgen: Lebensrettende Gegengifte bei Schlangenbissen gäbe es in MV nicht. „Der Verkauf dieser Tiere sollte deshalb wieder verboten werden.“

