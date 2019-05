Rostock

Es war das Thema der vergangenen Tage im Land – mit durchaus gemischten Reaktionen: Während Hunderte Schaulustige in Schwerin, Rostock und Bollewick dem niederländischen Königspaar zujubelten, gab es in den sozialen Medien im Internet auch reichlich böse Worte zum royalen Besuch. Zu viel Aufwand, zu hohe Kosten, nur eine große Show, für das viele Geld gäbe es bessere Verwendungszwecke – um nur ein paar Punkte zu nennen. Aber die Kritik greift viel zu kurz: Dieser Besuch wird sich auch für die Menschen im Land auszahlen: Ein ganzes Heer von niederländischen Journalisten hat das Königspaar begleitet, in allen Medien des Nachbarlandes waren traumhafte Bilder aus MV zu sehen. Beste Werbung für das Urlaubsland im Nordosten in einem der wichtigsten ausländischen Zielmärkte. Und auch die Treffen der Wirtschaftsdelegationen haben Unternehmen aus MV neue Perspektiven, neue Kooperationen und neue Aufträge beschert. Das sichert Jobs im Land, das schafft neues Jobs im Land. Der royale Glanz der vergangenen Tage – er wird am Ende des Tages bei den Menschen ankommen.

Andreas Meyer