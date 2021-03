Sassnitz

Die neue Aussichtsplattform am Königsstuhl auf Rügen ist fertig – jedenfalls im Modell. Ein maßstabsgetreuer Entwurf des Bauwerks ist im Nationalparkzentrum am Königsstuhl eingetroffen. Er wird das Kernstück einer kleinen Ausstellung zum sogenannten Königsweg, die demnächst in einem gläsernen Container auf dem Außengelände des Zentrums, wenige Meter von der Baustelle entfernt, eröffnet werden soll.

Der Glas-Kubus und das Modell wurden bereits aufgebaut. Die von einer gemeinnützigen GmbH betriebene Einrichtung am Königsstuhl ist derzeit allerdings noch geschlossen. Und das schon seit Anfang November vergangenen Jahres.

Für wen sollte man öffnen?

Zwar dürfte das Zentrum aktuell wie andere Ausstellungen und Museen der Region öffnen. „Aber für wen?“, fragt Geschäftsführer Mark Ehlers schulterzuckend. Am Königsstuhl wartet man darauf, dass auch der Tourismus wieder gestattet wird. Denn aktuell verirren sich nur vereinzelt Insulaner und Tagesbesucher an die Kreideküste Rügens.

„Als hier Schnee lag, waren viele Leute zu Fuß oder auf Skiern im Nationalpark unterwegs“, sagt Ehlers. Jetzt trifft man kaum auf einen Wanderer. Die, die hierherkommen, sind auf dem markanten Kreidefelsen meist ganz allein – und brauchen noch nicht einmal Eintritt zu bezahlen. Das müssen Bewohner der Insel ohnehin nicht und alle anderen nur während der Öffnungszeiten des Nationalparkzentrums. Gegenwärtig sind die Kassenhäuschen aber unbesetzt und die Tore zum Außengelände geöffnet.

Zwangspause ist wirtschaftlich katastrophal

Wann das Zentrum wieder besucht werden kann, vermag Mark Ehlers nicht mit Sicherheit zu sagen. Wirtschaftlich sei die Zwangsschließung wie für viele ähnliche Einrichtungen eine „Vollkatastrophe“. Im vergangenen Jahr gab es eine Corona-Hilfe, „wir haben auch für 2021 Unterstützung beantragt und werden sehen, ob wir erneut etwas bekommen“.

Die Situation sei für das Zentrum zwar nicht existenzbedrohend. „Aber es wird von Woche zu Woche schwieriger.“ Die Mitarbeiter warteten seit Monaten darauf, wieder arbeiten zu können. Bleibe die Corona-Lage unverändert oder bessere sich, werde das wohl zu Ostern geschehen. „Da ging auch in den anderen Jahren der eigentliche Besucherandrang nach den eher verhaltenen Wintermonaten traditionell los“, weiß der Geschäftsführer aus Erfahrung.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis dahin wird noch an verschiedenen Stellen gewerkelt. „Wir bauen beispielsweise einen Raum am Ende des Rundgangs komplett um und werden den Shop neu gestalten.“ Dazu komme noch die Ausstellung im Kubus, die aufgebaut wird. Außer dem Modell des Königswegs wurde auch ein Film über das Bauwerk erstellt. Mit Hilfe von Spezialbrillen können die Besucher einen Raben auf einem Flug von der Ostsee bis hinauf zum Kreidefelsen begleiten und sich dabei die real noch nicht existierende Plattform aus verschiedenen Perspektiven ansehen.

Nervenkitzel am Feuerregenfelsen

Einen guten Überblick davon bekommt man auch am Modell, das im Maßstab 1:200 gefertigt wurde. „Mancher vermutet noch immer, dass die Plattform den Felsen überragt“, sagt Ehlers. Anhand der Miniatur lässt sich gut erkennen, wie die Brücke, die an einem Mast befestigt wird, künftig verläuft. Entgegen ersten Ideen wurde ihre Position etwas weiter in Richtung Victoriasicht verlegt – um weniger Bäume zu fällen. Auf der von Land aus gesehen rechten Seite stehen auch auf der jetzigen Plattform die meisten Besucher: Von dort hat man einen freien Blick auf die Kreidefelsen.

Wer mehr Nervenkitzel verträgt, findet den zukünftig auf der linken beziehungsweise nördlichen Seite der Konstruktion. Dort wird der Königsweg die rund 100 Meter tiefe Schlucht zwischen dem Königsstuhl und dem Feuerregenfelsen überspannen. Die Plattform wird außerdem so angeordnet, dass fast alle der bis zu 200 Jahre alten, kleinen und knorrigen Buchen auf dem Königsstuhl stehen bleiben können. Lediglich bei dem von Land aus gesehen ersten Baum, der auf dem Felsen wächst, wird noch geprüft, ob er eingekürzt werden muss.

Mit dem Linienbus zur Kreideküste Der etwa 118 Meter hohe Königsstuhl gehört zu den markantesten Felsformationen an der Rügener Kreideküste. Bislang führt eine Treppe über das Königsgrab auf die Aussichtsplattform. Künftig soll ein ovaler Rundweg, der mit Seilen an einem Mast befestigt wird, über dem Rügener Wahrzeichen „schweben“. Rügens Einwohner müssen keinen Eintritt zahlen, wenn sie die Ausstellung im Nationalparkzentrum und das Wahrzeichen der Insel besuchen. Außerhalb der Öffnungszeiten des Zentrums ist der Felsen für jedermann frei zugänglich. Besucher gelangen aktuell allerdings nur zu Fuß oder mit dem Bus der Linie 23 dorthin. Der Zubringerbus vom Groß-Parkplatz in Hagen fährt derzeit nicht. Am Königsstuhl gibt es keine Parkplätze. Einen Blick auf einen Teil des Felsens und auf die Baustelle kann man über eine Web-Cam werfen.

Wie es am Königsstuhl aussieht, kann man seit einigen Tagen über eine so genannte Web-Cam rund um die Uhr verfolgen. Sie ist auf die Baustelle gerichtet. Zurzeit passiert dort aber noch nichts. „Die Ausschreibung ist erfolgt, derzeit läuft die Prüfung der eingegangenen Angebote“, sagt der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht. Die Plattform werde nicht im Ganzen angeliefert, sondern vor Ort montiert. Wie, das ist noch unklar.

„Es gibt jetzt im Grunde zwei technische Lösungen.“ Bislang war man immer davon ausgegangen, dass die Brücke erst in die Höhe gebaut und dann abgesenkt wird. Bei der Ausschreibung habe sich gezeigt, dass Unternehmen auch eine horizontale Montage für möglich halten.

Erst wenn feststeht, welches Verfahren die Unternehmen einsetzen, die den Zuschlag für das Sieben-Millionen-Projekt bekommen, wird es auch einen Bauzeitenplan geben. Im Nationalparkzentrum schätzt man, dass der Zutritt zum Königsstuhl wegen der Bauarbeiten voraussichtlich ab dem Sommer gesperrt wird.

Von Maik Trettin