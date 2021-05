Rostock

„Wir sind ausgebucht.“ Diesen Satz hören die Kunden wohl derzeit in vielen Massage- und Kosmetikstudios des Landes. Die sogenannten körpernahen Dienstleistungen in MV dürfen seit Dienstag wieder öffnen. „Die Nachfrage ist riesig, ich bin den ganzen Monat voll“, freut sich Jacqueline Rackow vom gleichnamigen Wellness-Studio in Greifswald. Sie genieße die Arbeit wieder sehr. „Ich war finanziell, aber vor allem psychisch sehr am Limit.“

Auch Jana Möller, Inhaberin der „Ganzheitlichen Kosmetik“ in Rostock ist sehr zufrieden: „Es läuft total gut. Die nächsten drei Wochen habe ich keinen Termin mehr frei.“ Auch die Kunden seien sehr glücklich. So auch eine junge Frau, die sich gerade in der Gesichtsbehandlung befindet und ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte: „Man findet ja in Corona-Zeiten für alles Ersatz, aber sich hier professionell behandeln zu lassen und dabei richtig entspannen zu können, ist schon etwas anderes.“

Rostocker Sonnenstudio: „So, wie erwartet“

Beim Sonnenstudio „Sun City“ in Rostock war es am Dienstag nicht „supervoll“, wie eine Mitarbeiterin verrät, aber es kamen doch einige Leute. „Wir sind zufrieden. Es ist wie erwartet.“ Und das trotz der Testpflicht. Denn was beim Shoppen nun entfällt, gilt bei den körpernahen Dienstleistungen nach wie vor: ein negativer Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden ist. „Bei uns kann man aber auch einen Selbsttest mitbringen und ihn vor Ort machen“, sagt die Sonnenstudiomitarbeiterin.

Nagelstudios im Land haben das Nachsehen

Nicht ganz so gut läuft es für die Nagelstudios. „Es kommen nicht viele Leute. Wir hatten wohl zu lange zu“, bedauert Inhaberin Le Thi Luyen von „USA Roses Nails“ in Rostock. Auch im Wismarer Studio „Celina Nails“ ist nur mäßig was los, wie Mitarbeiterin Hang Ngyen erzählt: „Heute und morgen haben wir noch einige Termine, danach sieht es erstmal schlecht aus.“

Le Thi Luyen hat ihr Lächeln noch nicht verloren. Dennoch: Die Inhaberin des Nagelstudios "USA Roses Nails" in Rostock bangt um ihre Existenz: "Es kommen kaum Kunden." Quelle: Martin Börner

Auch bei Britta Kranz, Inhaberin von „Brittas Nagelstudio“ in Rostock, haben sich nicht alle Kunden zurückgemeldet. „Diese Woche ist noch gefüllt mit Stammkunden. Der Start läuft aber sehr zögerlich. Ich habe mehr erwartet.“ Das auf und ab der Regeln in den letzten Monate habe Spuren hinterlassen.

Von Maria Baumgärtel