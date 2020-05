Körperverletzung und Diebstahl: Polizei vollstreckt zwei Haftbefehle bei Pomellen

Pomellen

Am Sonntag hat die Polizei bei Pomellen zwei Männer gefasst, die per Haftbefehl gesucht wurden. Nach Angaben der Polizei, wurde ein 39-Jähriger auf der Bundesautobahn 11, auf Höhe Pomellen, in einem Kleinbus angehalten. Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Mühlhausen wegen Diebstahls zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Beamten brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Bützow.

Am selben Tag wurde ein 36-jähriger Pole bei seiner Einreise kontrolliert. Der Mann wurde wegen Körperverletzung von der Staatsanwaltschaft Kempten per Haftbefehl gesucht. Er konnte die Geldstrafe von 2870 Euro bezahlen und damit die 70-tägige Gefängnisstrafe umgehen.

