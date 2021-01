Rostock

Es ist ein Testlauf für alle Beteiligten. Wenn am 30. Januar um 20 Uhr der „Koggenzieher“-Livestream startet, soll technisch alles klappen. In der Bühne 602 präsentieren sich nacheinander Michael Ruschke, das Ensemble Weltkritik und Jakob Heymann, die Moderation übernehmen wie gewohnt Fiete und Schiete. Ohne Publikum, Corona will es so.

Dieser Livestream ist ein Vorgeschmack auf den Kabarettwettbewerb „Koggenzieher“, der in diesem Jahr vom 4. bis 8. März ebenfalls online stattfinden wird.

Anzeige

Die Lachmuskeln werden auf die Probe gestellt, wenn das Urgestein Michael Ruschke, künstlerischer Leiter der Rohrstock-Oldies sowie bewährter Solo-Kabarettist, auf die Bühne tritt.

Als Zweites tritt das Ensemble Weltkritik vor die Linse. Das Duo hat es im Jahre 2007 auf das Sieger-Podium geschafft. Getarnt als arbeitslose Jungakademiker, die von der Arbeitsagentur zum Kabarett gezwungen werden, setzt sich das Duo satirisch mit den gesellschaftlichen und politischen Themen unserer Zeit auseinander. Musikalische Einlagen und Improvisationen inklusive.

Der dritte Gast ist Liedermacher und Musikkabarettist Jakob Heymann. Auch er ist Gewinner des Koggenzieher-Wettbewerbs 2018. Mit seinen Texten und Liedern schafft er es, aus jedem Genre einen neuartigen und unterhaltsamen Moment herauszufiltern. Bei Jakob Heymann wird geschmunzelt, gegrübelt und vor allem viel gelacht. Ob als Schlagersänger, Lagerfeuergitarrist, Rapper oder als Comedian: Mit seiner Vielseitigkeit macht Jakob Heymann jede seiner Shows zu einem vielfältigen Erlebnis.

Kabarett „Koggenzieher“ 2021: Jetzt Tickets sichern Der Kabarettwettbewerb „Koggenzieher“ ist bereits seit vielen Jahren ein renommierter Wettbewerb für Kabarettisten und Comedians aus ganz Deutschland und ein fester Termin im Rostocker Kulturleben. Statt schallendem Gelächter aus den Publikumsreihen müssen sich die Teilnehmer des Wettbewerbs in diesem Jahr vor den Bildschirmen der Zuschauer beweisen – die Veranstaltung vom 4. bis 8. März 2021 wird online übertragen. Die OZ zeigt an jeden der vier Tage die Veranstaltung im Livestream – exklusiv für OZ-Abonnenten. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, im OZ-Shop Tickets zu kaufen. Im Einzelpreis für je 5 Euro, für das ganze Festival beträgt der Preis 12 Euro. Der Kabarettpreis „Koggenzieher“ wird seit 2005 jährlich in der Bühne 602 ausgetragen. Veranstalter sind das Theaterensemble Compagnie de Comédie, die Kabarettprojekte Rohrstock und Dietrich & Raab, das Kulturamt Rostock sowie die OSTSEE-ZEITUNG. Eine vierköpfige Jury und das Publikum küren die Gewinner. An drei Vorrundenabenden werden die Finalisten ausgewählt, die am Sonntag, dem letzten Tag des Wettbewerbs, um den Goldenen „Koggenzieher“ ringen. Der Gewinner tritt dann mit seinem vollständigen Programm nochmals am Montag auf. Am Finaltag werden vier Preise vergeben: Gold: 1806 Euro (dreimal 602 Euro), Silber: 1204 Euro (zweimal 602 Euro), Bronze: 602 Euro. Der Publikumspreis ist mit 301 Euro dotiert. Über die 1.-3. Preise entscheidet die Jury, die Zuschauer vergeben per Abstimmung den Publikumspreis.Gewinner des Koggenziehers waren unter anderem Christian Ehring (2005), Christoph Sieber (2006), Marc-Uwe Kling (2007), Vocal Recall (2012) und Fee Badenius (2016). „Koggenzieher“-Unterstützer sind die OSTSEE-ZEITUNG, das Steuerbüro Freund und Partner, die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank, das Bathel Planungsbüro und Blumen Robér. Alle Beteiligten sind gespannt auf den 30. Januar.

Die Livestreams sind auch eine Zusammenarbeit zwischen der Bühne 602 und dem benachbarten Mau-Club. „Bereits im September haben wir im Mau-Club um Technik angefragt“, so Stefan Schmidt, der Bühnentechniker in der Bühne 602. Nun ist Stefan Foth mit im Boot, er ist Veranstaltungstechniker im Mau-Club. „Wir hatten gerade neue Technik angeschafft“, sagt Foth, „die brauchen wir auch bei uns sowieso für Live-Streamings.

Stefan Schmidt (l.), Techniker in der Bühne 602 und Stefan Foth, Veranstaltungstechniker vom Mau-Club. Quelle: Thorsten Czarkowski

Zusammenarbeit in Corona-Zeiten

Zum Einsatz beim „Koggenzieher“ kommen nun vier Kameras und ein kleiner Bildmischer. „Auf diese Weise können wir die Bühne aus vier verschiedenen Perspektiven filmen“, sagt Stefan Foth. Am Bildmischer erfolgt live die Bildregie, das ist für die Techniker noch keine Routine. „Auf diese Weise können wir gleich ein bisschen üben, mit dieser Technik umzugehen.“ Dies ist auch ein gutes Beispiel, wie man sich im Kulturbetrieb in der Corona-Zeit gegenseitig gut unterstützt, das schätzt auch Martina Witte, Leiterin der Bühne 602.

Mehr lesen: Sieg beim „Koggenzieher“: Was steckt hinter dem Erfolg von Jean-Philippe Kindler

So werden die „Koggenzieher“-Zuschauer eine Ausstrahlung sehen, die den Live-Charakter möglichst gut einfängt. Und so soll es dann auch beim nächsten „Koggenzieher“-Festival Anfang März sein, wenn alle Veranstaltungen gestreamt werden.

Zu sehen ist der Livestream unter anderem auf den Internetseiten der OSTSEE-ZEITUNG und der Compagnie de Comédie. Den Zuschauern wird auch Gelegenheit gegeben, per Mausklick ein Feedback zu hinterlassen. Und danach wird dieser „Koggenzieher“-Auftritt auch bei Youtube zu sehen sein.

Von Thorsten Czarkowski