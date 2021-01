Rostock

So eine Frechheit! Da haben sich Fiete und Schiete extra in ihre schicksten Jacketts geschmissen und nun das: Die Kamera filmt sie auch unterhalb der Gürtelline. Dass die Komiker Jogginghose, kurze Buxe und Filzpuschen zum feinen Zwirn tragen, bleibt den Zuschauern an den Bildschirmen also nicht verborgen. Hätte den beiden ja ruhig mal jemand sagen können, dass das hier keine Videokonferenz ist. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Deshalb nimmt’s Schiete locker. „Obenrum stimmt ja alles.“ Und wer sagt, dass das Publikum besser aussieht?

Fiete und Schiete moderieren ein Experiment: Kabarett per Livestream, gesendet aus Rostocks Bühne 602 in die Wohnzimmer der Republik. Dieser Samstagabend ist ein Testlauf für den „Koggenzieher“. Der renommierte Kabarett-Wettstreit wird in diesem Jahr coronabedingt online stattfinden. Ab 4. März treten Comedians für Zuschauer auf, die sie nicht sehen.

Unterhaltsamer Soundcheck

Lustig sein ohne Live-Publikum ist nicht witzig. Geht aber, meinen Fiete und Schiete. Dass sie in den nahezu leeren Saal der Bühne 602 blicken, in dem lediglich Techniker sitzen, ist für sie kein Problem. Ausbleibende Publikumsreaktion seien sie gewohnt. „Kabarett in Mecklenburg ist wie Striptease im Blindenheim: Man kann’s versuchen, aber meist kommt nichts zurück.“

Die selbsternannten Ein-Euro-Jobber der guten Laune können dem Livestream viel abgewinnen. „Wer einen Witz nicht verstanden hat, kann ja einfach auf Pause drücken und zurückspulen“, rät Fiete.

Ob der Gag zündet, hat die Ulknudel schon Stunden vor der Livestream-Show ausprobiert. Bei seinen Kollegen. Am Nachmittag sitzen Techniker und Künstler backstage zusammen, um Abläufe zu besprechen. eine illustre und lustige Runde. Eine Armlänge von Fiete und Schiete entfernt hat es sich das Ensemle Weltkritik aka Bettina Prokert und Maxim Hofmann bequem gemacht. Daneben sitzt Jakob Heymann. Der Liederpoet kann’s kaum erwarten, endlich wieder auf eine Bühne zu dürfen. „Hab’ ich vier Monate lang nicht gemacht. Mal sehen, ob ich’s überhaupt noch kann.“ Damit ist der Bremer nicht allein.

Auch Michael Ruschke sehnt den Auftritt herbei. Doch vor dem Comeback nach der Corona-Zwangspause steht der Soundcheck an. Der „Grand Monsieur des Rostocker Kabarett“ schmeißt sich in den Kittel und betritt die Bühne. Am Abend wird Ruschke als Landesumweltminister Till Backhaus mit Telefonstreichen eine Komiker-Karriere anstreben. Nun mimt er aber erst einmal den Hausmeister. „Ich weiß gar nicht recht, was ich sagen soll“, nuschelt der „Facility-Manager der Bühne 602“ ins Mikrofon. „Macht ja nix, ich hab’ ja noch ne Stunde Zeit und kann mir was ausdenken.“

Auf einen Drink bei Reisinger

Die Zeit bis zur Sendung nutzen Fiete und Schiete, um ihre Stimmen zu ölen. Mit einem Schluck aus der Limo-Flasche. Eigentlich hatten sie auf Anti-Corona-Grappa gehofft. „Mir wurde gesagt, dass Professor Doktor Emil Reisinger backstage ’ne Bar aufbaut“, sagt Fiete. Am Liebsten würde er auch das Ensemble Weltkritik mit Schnaps gurgeln lassen. Das Duo ist aus Leipzig angereist – Hochrisikogebiet. „Na, wie sind eure Inzidenzzahlen? Ich leg’ die 47 auf den Tisch!“, tönt Fiete.

Bettina Prokert und Maxim Hofmann wiegeln ab. Ansteckend soll hier bloß ihre gute Laune sein. Zum Auftakt gibt’s einen launigen, musikalischen Geschlechterkampf um Frauenklischees. Bei einer Zuschauerin treffen sie damit auf jeden Fall genau den richtigen Ton: Martina Witte haut’s vor Lachen fast vom Stuhl. Die Leiterin der Bühne 602 ist gespannt, ob sich auch andere gut unterhalten fühlen werden. Der Kabarett-Livestream sende ein wichtiges Signal. „Uns gibt’s noch und der ,Koggenzieher’ wird auch in diesem Jahr auf jeden Fall stattfinden.“

Einen Vorgeschmack darauf gibt es am Abend auf Youtube. Fiete und Schiete geben die blödelnden Moderatoren in Jogginghose. Bettina Prokert und Maxim Hofmann beharkeln und befrotzeln sich, dass es eine Freude ist. Michael Ruschke aka Till Backhaus vergibt mit Spaßanrufen Corona-Impftermine. Zum Finale des Livestreams besingt Jakob Heymann mit Melancholie und Selbstironie die Corona-Einsamkeit und stimmt dann doch optimistisch: Zur Musik von Michael Jacksons „Heal the world“ singt der Bremer vom Ende der Pandemie.

Das Programm kommt offenbar an: Bis zu 280 Zuschauer verfolgen den Livestream gleichzeitig auf Youtube, mehr als 1000 mal wird das Video noch am gleichen Abend aufgerufen.

Und jetzt? Schluss mit lustig? Mitnichten! Die nächste Lachmuskel-Attacke per Livestream wird am 4. März aus der Bühne 602 gesendet, wenn der erste Wertungstag des Kabarett-Preises „Koggenzieher“ ansteht.

Festival der guten Laune Comedians und Kabarettisten gehen Anfang März erneut ins Netz: Beim diesjährigen „Koggenzieher“-Festival werden corona-bedingt alle Veranstaltungen online ge­streamt werden. Das Event findet vom 4. bis zum 8. März statt. Die Beiträge der insgesamt neun Kabarettisten aus ganz Deutschland werden auf der Internetseite der OSTSEE-ZEITUNG live übertragen. Das Publikum kann anschließend in einem Online-Tool über den Favoriten abstimmen. Die OZ zeigt die Veranstaltungen im Livestream exklusiv für OZ-Abonnenten. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, im OZ-Shop Tickets zu kaufen. Im Einzelpreis für je 5 Euro, für das ganze Festival beträgt der Preis 12 Euro. An drei Vorrundenabenden werden die Finalisten ausgewählt, die am Sonntag, dem letzten Tag des Wettbewerbs, um den Goldenen „Koggenzieher“ ringen. Der Gewinner tritt dann mit seinem vollständigen Programm nochmals am Montag auf. Am Finaltag werden vier Preise vergeben: Gold: 1806 Euro (dreimal 602 Euro), Silber: 1204 Euro (zweimal 602 Euro), Bronze: 602 Euro. Der Publikumspreis ist mit 301 Euro dotiert. Über die 1. bis 3. Preise entscheidet die Jury, die Zuschauer vergeben per Abstimmung den Publikumspreis. Der „Koggenzieher“ hat viele Fans und viele Unterstützer. Zu beiden gehören neben der OSTSEE-ZEITUNG auch die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG, Freund & Partner GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Rostock, sowie die Bathel Planungsbüro GmbH.

Wer jetzt schon Unterhaltung sucht, findet sie online: Der Clip vom Probelauf ist weiterhin auf Youtube verfügbar unter www.youtube.com/watch?v=VK0gIN4yGZQ.

Von Antje Bernstein