Schwerin

„Ja, ich werde kandidieren.“ Der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor will sich um den Vorsitz der CDU in Mecklenburg-Vorpommern bewerben. Das bestätigte der 27-Jährige am Dienstag gegenüber der OZ. Er habe Wolfgang Waldmüller, CDU Generalsekretär, sowie den Vize-Chef Eckhardt Rehberg informiert.

Vincent Kokert hatte am vergangenen Freitag überraschend für März seinen Rücktritt von allen Ämtern ankündigte. Er wolle mehr Zeit mit Frau und vier Kindern verbringen und nehme daher einen Job bei den Stadtwerken Neustrelitz an, in seiner Heimatstadt.

Laut Amthor habe er die Unterstützung der Kreisverbände in Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte für seine Kandidatur. „Außerdem habe ich viel Zuspruch aus dem Land erhalten.“

Neben dem Bundestagsabgeordneten gelten Justizministerin Katy Hoffmeister und Michael Sack, Landrat von Vorpommern-Greifswald, als heiße Anwärter auf den Vorsitz. Aber auch andere Namen kursieren zur Kokert-Nachfolge.

Mehr zum Thema:

Von Frank Pubantz