Kokerts Rücktritt sorgt für Schockstarre bei der CDU in MV

Tränen sollen geflossen sein, als Vincent Kokert (41) der CDU-Fraktion nach der Landtagssitzung in Schwerin sagte, im März werde er alle Ämter niederlegen. Schockstarre, so berichten Teilnehmer. „Natürlich bin ich schockiert“, reagiert Vize-Landtagspräsidentin Beate Schlupp kurz darauf. Sie müsse die Nachricht erst einmal verdauen. Während sie mit dem Auto nach Hause fährt, bebt ihre Stimme.

CDU-Leute müssen die Nachricht erst einmal verdauen

Verdauen – das Wort fällt oft in der CDU. Offenbar hatte Kokert niemanden in seine Entscheidung vorher eingeweiht. Gegen Mittag informierte am Freitag seine Parteifreunde, kurz darauf die Öffentlichkeit. Es seien private, persönliche Gründe, die ihn antrieben, sagte der CDU-Landes- und Fraktionschef. Viel mehr sagt er nicht. Erst im November wurde er mit über 92 Prozent als Landeschef wiedergewählt, riss seine Parteifreunde mit. Viele in der Partei sahen in ihm bald einen Minister, vielleicht sogar den kommenden Ministerpräsidenten. Andere kritisierten unter der Hand seine Zurückhaltung beim Griff nach der Macht.

„So stark ist mein Machtinstinkt dann doch nicht“ – auch dieser Satz stammt von Kokert. Denn da waren auch andere Töne in seinem Arbeitsleben. Er sei ein „Familienmensch“, erklärt der Neustrelitzer. Vier Kinder (10, 13, 15, 17) und eine Frau, eine Hebamme, warten zu Hause, während der Vater im fernen Schwerin oder gar in Berlin Politik macht, Tag für Tag durchs Land tuckert. Innenminister wolle er nicht werden, sagte Kokert einmal. Die Aufmerksamkeit und Sicherheitseinstufung wären Gift für das Familienleben. Familie versus Karriere – diesen Zwist trug er schon länger in sich. 18 Jahre Politik seien genug, sagt Kokert. Nun werde er Betriebsleiter bei den Stadtwerken in Neustrelitz.

Schwesig lobt gute Zusammenarbeit mit Kokert

In seiner Partei herrscht Entsetzen. „Darüber muss ich erst einmal schlafen“, so Torsten Renz aus Güstrow, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, den Kokert am Freitag als seinen Nachfolger vorschlug. Wird Renz zugreifen? „Ich will das sacken lassen“, sagt er. Verdauen halt. Verdauen muss auch Vize-Fraktionschef Wolfgang Waldmüller aus Parchim. Er lobt seinen Chef in höchsten Tönen. „Wir haben ihm viel zu verdanken.“ Aber: „Der Betrieb geht weiter.“

Der Koalitionspartner SPD würdigt die Verdienste des CDU-Chefs. „ Vincent Kokert war immer ein verlässlicher Partner für uns“, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. „Wenn etwas zwischen uns abgesprochen war, dann galt das auch. Ich bedauere seine Entscheidung.“ SPD-Fraktionschef Thomas Krüger sendet einen unterkühlten Gruß. Er dankt Kokert förmlich, fordert sogleich aber von der CDU, „dass die nun offenen Personalfragen so schnell wie möglich geklärt werden“.

AfD-Chef wittert in Neustrelitz einen „Versorgungsposten“

Mahnung aus der Wirtschaft. „Der Moment der Ankündigung überrascht“, so Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV. Die CDU müsse in der Regierung handlungsfähig bleiben. „Eine weitere Hängepartie kann sich MV nicht leisten. Es gab aus unterschiedlichen Gründen in dieser Wahlperiode bereits genug davon.“

AfD-Landeschef Leif-Erik Holm zeigt Verständnis fürs Kokerts Familien-Entscheidung. Kritik folgt prompt: Holm kritisiert einen „Versorgungsposten“ in Neustrelitz, „der für ausrangierte Politiker der rot-schwarzen Filzkoalition geschaffen wurde“. Er setze darauf, dass die CDU sich künftig konservativer ausrichte. „Es wäre wichtig, dass die neue Führung die Blockadehaltung gegen die AfD endlich aufgibt.“

