Berlin

„Wo fahr ick hin? Zum Bosporus?“, fragt der Berliner Busfahrer grummelig. „Nein: Ob die Fahrt kostenlos ist?“ Dieser Besuch auf der Grünen Woche beginnt nicht gerade entspannt. 45 Minuten hat die vergebliche Suche nach einem Parkplatz am Messegelände gedauert. Nun steht das Auto vor dem Olympiastadium und es geht mit dem Shuttlebus weiter. „Ja, is gratis!“

Ein Paar steigt ebenfalls ein. Sie: „Ich hab’ doch gleich gesagt, dass du hierher fahren sollst.“ Er: „Ich dachte doch nicht, dass man an der Messe nicht durchsieht, wo man abbiegen soll.“ Sie: „Das sah gleich so komisch auf der Karte aus. Ich hab’s gewusst.“ Er: „Ja, aber ...“ Sie: „Schatz, du nervst!“

Ist das hier eine Kaffeefahrt ?

20 Minuten dauert die Fahrt, vorbei an endlosen Reisebuss-Schlangen aus ganz Deutschland. Ein Verdacht keimt auf: Ist das hier in Wahrheit nur eine sehr große Kaffeefahrt? Der Bus hält vor dem Eingang Süd. Die Schlangen an den Kassen sind lang, doch alles geht schnell. Der Rundgang kann beginnen. Mecklenburg-Vorpommern ist in Halle 5.2. Nanu? Von der Decke schwebt ein riesiger Hut mit Bommeln drauf. Ach, so: MV teilt sich die Halle mit Baden Würtemberg. Sich durch das Gedränge der Halle zu kämpfen ist schwierig.

Endlich angekommen wird klar: Es war ein Fehler die Jacke nicht am Eingang abzugeben. Überall wird gekocht, es ist enorm warm. Auch die Kameratasche stört. Damit ist kein Durchkommen. Also zurück zur Garderobe. Nun aber endlich los.

Essen, Trinken, Rock’n Roll

Das Land präsentiert 62 Unternehmen, doch nicht alle sind da. Einige teilen sich einen Stand und wechseln nach der Hälfte der Zeit. Manche haben nur Flyer mitgegeben, die von den Tourismusverbänden verteilt werden. Aber auch so ist es eng genug. Inmitten behäbiger Marktstand-Atmosphäre spielt eine Band auf der Bühne Rock’n Roll. Überall wird gefragt, erklärt, gekauft, gegessen und getrunken.

5 typische Sätze auf der Grünen Woche 1. „Ich komme aus Afrika und gehe jetzt nach Usbekistan.“ 2. „Mir riecht das hier zu doll.“ 3. „Waren wir hier nicht schon?“ 4. „Das ist unser Verkaufsschlager.“ – Gern genutzt beim Anbieten eines Probebissens. 5. „Ich finde das hat was.“ – Gern genutzt nach Verzehr eines Probebissen.

„Fisch macht Frauen schön!“

Hinter einem Verkaufstresen verkündet eine markante Stimme plötzlich: „Dorsch macht forsch.“ Na klar, der Herr Backhaus. Der Agrarminister ( SPD) dreht mit seinem Tross eine Runde durch die MV-Halle. Am Stand der Seeperle aus Wismar hält er einer Gruppe Mädchen, vielleicht Studentinnen, ein Tablett mit Räucherfisch auf Baguette unter die Nase: „Fisch macht Frauen schön!“ Eine junge Frau greift zu und beißt hinein. Noch bevor sie zu kauen beginnt, fragt Staatssekretärin Antje Draheim ( SPD) sie aufgeregt: „Wissen Sie, wer sie da gerade bedient hat?“ Kopfschütteln der Bedrängten. Draheim mit hörbarem Stolz: „Das ist unser Landwirtschaftsminister. Der Dienstälteste und beste in ganz Deutschland.“

Bloß schnell weiter. Es gilt noch einiges durchzuprobieren: Gin, Hanfschokolade, Grillsauce, Eis. Um 13 Uhr krakelt eine Männergruppe vor dem Stand der Störtebeker-Brauerei: „Heute wird gesoffen, lalalalala.“ Tatsächlich scheint es zahlreiche Bierliebhaber zu geben, die sich durch das Angebot der Länderhallen trinken. Einige tragen Shirts mit ihrem Teamnamen.

Die Bayern greifen an

Um 13.30 Uhr greifen die Bayern an, also das bayrische Marketing: Sechs Frauen in Dirndl versuchen die Gäste aus der MV-Halle in ihre eigene zu lotsen. Auf der Bühne tanzen mittlerweile Kinder zu „Klaun, klaun, Äppel wüllt wi klaun“ und ruck-zuck klatschen drei Busladungen Eltern und Großeltern im Takt.

Mehrere Pralinen und eine Probe Bio-Gulasch später wird es Zeit für einen Kaffee und Luftveränderung. Ein Blick fällt in die NRW-Halle. Hier tanzt eine Frauengruppe gerade zu „ Hossa, hossa!“ Und weiter.

5 Don'ts auf der Grünen Woche 1. Messeplan kaufen: Er kostet zwei Euro. Es hängen allerdings überall kostenlose Pläne aus und die Coupons im Plan sind nur halbherzige Rabatt-Angebote. 2. Helle Kleidung tragen: Überall drohen überschwappende Biere, fettige Hände und Essensreste auf sämtlichen Oberflächen. Jacken lieber an der Garderobe abgeben, es ist warm in den Hallen. 3. Gesättigt zur Messe kommen. 4. Zu früh zu viel probieren:Es gibt Test-Happen soweit das Auge reicht. Platz lassen für die Leckersten! Und auch die Kaufangebote sind schmackhaft und abwechslungsreich. 5. Sich an den Plan halten: In vielen Hallen warten überraschende Entdeckungen für Kinder und Erwachsene. Tipp: Eine Flasche Wasser mitbringen und zwischendurch den Mund zu spülen. Bequeme Schuhe tragen und eine Tragetasche mitbringen.

Ein Kälbchen, Tierwohl und Produktivität

Der Weg geht vorbei an Quatar, Thailand, Ruanda und endet vor einem echten Kalb. Das Tier steht im sogenannten Erlebnisbauernhof und ist umzingelt. Mehrere Kinder versuchen dem kleinen Heu ins Maul zu schieben während Erwachsene sich über den Zaun beugen, um Ohre, Schnauze und Schwanz zu streicheln. Der Mitarbeiter eines Unternehmens für Tränken referiert dazu: „Tierwohl und die Steigerung von Produktivität schließen sich nicht aus.“ Gleich nebenan präsentiert sich der Tierärzteverband.

Volle Halle und volle Hexe

Auf dem Rückweg zur Halle 5.2 fallen die vielen Würdenträgerinnen auf. Mostkönigin, Rapskönigin, Weinköniginnen laufen durch die Gänge. Auch MV hat eine dabei: Königin Sophie-Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz führt durch das Programm. Doch gerade tanzt die anscheinend betrunkene Rennsteig-Hexe vor der Bühne zu „ Peggy Sue“. Das muss man den Organisatoren lassen: Nirgends ist die Halle so voll wie bei den Mecklenburg-Vorpommern. Den Nerv des Messepublikums treffen sie.

Noch hier und da ein Schwatz mit den coolen Jungs von Elephant Gin, Weinhandlung Schollenberger und der Eiswerkstatt, dann ist die Luft raus. Durch die Lautsprecher wird sowieso das nahende Ende des Messetages verkündet. Zum Abschied geht’s zu den Müritzfischern. Eine Frau kauft Sprotten für ihre Katze. Ob es ihn nicht störe, wenn der gute Fisch als Haustierfutter dient. „Wieso denn?“, sagt Steffen Steinbeck. „Solange die Leute zahlen, ist es doch egal, was sie mit dem Essen machen.“

Von Juliane Schultz