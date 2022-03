Rostock

Das Handwerk ist im Aufwind: Die Branche hat in vielen Bereichen so viel zu tun wie lange nicht. Die Kehrseite der Medaille: Fehlender Nachwuchs ist seit Jahren ein Riesenthema. Viele Handwerker gehen bald in Rente. Dazu der seit Jahren hartnäckige Trend an den Gymnasien, dass nach dem Abitur nahezu jeder studieren will oder muss.

Umso erfreulicher, dass die Zahl der Azubis wieder kontinuierlich steigt. Ausgerechnet die Corona-Pandemie könnte dem Handwerk jetzt helfen. Denn die meisten Gewerke sehen sich einer sehr guten Auftragslage gegenüber. Das Studium an den Universitäten wiederum hat von seinem Glanz eingebüßt. Viele Studenten schreckt das Onlinestudium, zu Hause allein vor dem Laptop, offenbar ab. Je nach dem welche Statistik man zurate zieht, kommt jeder Dritte oder Vierte nicht bis zum Abschluss.

Lesen Sie auch Lehre statt Studium: Warum Illya aus Rostock jetzt Tischler wird

Dafür entscheiden sich immer mehr Studenten die Uni zu verlassen und ein Handwerk zu erlernen. Für viele engagierte Studienaussteiger könnte das ein kluger Schachzug sein, denn gerade auf der Führungsebene dürften sich in den kommenden Jahren rentenbedingt viele Chancen auftun. Und die Aufstiegsmöglichkeiten mit Meisterausbildung stehen gut. Der viel beschworene goldene Boden des Handwerks – er könnte sich am Ende für manchen Studienabbrecher auszahlen.

Von Virginie Wolfram