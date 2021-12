Anklam

So ein bisschen wirkt es noch immer wie ein Ufo: Das am südlichen Stadtrand von Anklam gelegene Taraxagum Lab. Nicht minder futuristisch erscheint das Vorhaben der Wissenschaftler in diesem schicken Forschungslabor der Continental. Soll doch aus den Wurzeln des Russischen Löwenzahns Naturkautschuk gewonnen werden. Und das in beträchtlichen Mengen. Handelt es sich nur um eine besonders fördermitteltaugliche Idee?

Mitnichten. Das praxistaugliche Verfahren besitzt Potenzial. Nicht von ungefähr schaffte es das Löwenzahn-Projekt ins Finale um den Deutschen Zukunftspreis 2021. Fakt ist aber auch, dass die Tüftler noch viele Hürden nehmen müssen. Das betrifft sowohl die angestrebte Anbaufläche von 150 Hektar als auch das Ziel, mindestens 600 Kilo des strategischen Rohstoffs pro Hektar zu ernten.

Und auch Rückschläge sind normal. Forschung halt. Die zudem viel Geld und Zeit benötigt. Sicher scheint, dass die weltweite Reifennachfrage weiter wächst. Gelänge es, 2040 etwa zehn Prozent des deutschen Naturkautschukbedarfes aus einheimischen Rohstoffen zu decken, wäre der Conti-Bau im Süden der Peene-Stadt eine wirklich nachhaltige Zukunftsinvestition.

Von Volker Penne