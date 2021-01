Schwerin

So schnell geht das in der Politik: Innenminister Torsten Renz ( CDU) feuert den Chef des Verfassungsschutzes in MV, Reinhard Müller. Das Vertrauen sei weg, ein Neuanfang nötig.

Das Ende des Aufräumens beim massiv in die Kritik geratenen Geheimdienst kann das aber nicht sein. Müller hatte zugegeben, dass seine Behörde einen Hinweis auf einen möglichen Anschlag in Berlin Anfang 2017 zum Fall Amri nicht weiterreichte. Zudem kam raus: Beim Geheimdienst lagen eine Schrotflinte und eine Deko-Waffe rum, die dort nicht hingehörten. Eine bundesweite Blamage. Es entstand der Eindruck, die mit dem Schutz der Verfassung betraute Behörde habe sich verselbstständigt.

Noch vor Kurzem Lob von Renz für Müller

Noch vor wenigen Wochen stellte sich Staatssekretär Thomas Lenz ( CDU) lobend vor Müller. Renz hielt sich damals auffällig zurück, jetzt hat der neue Minister gehandelt, kündigt auch eine Kommission an, die den Verfassungsschutz umkrempeln soll.

Das alles wirft kein gutes Licht auf die Amtszeit des früheren Innenministers Lorenz Caffier ( CDU), der auch schon nach einem Skandal seiner Elitetruppen beim SEK Korrektur anordnen musste. Ein Befreiungsschlag ist die Personalie Müller für Renz noch nicht, weitere Aufklärung nötig.

Von Frank Pubantz