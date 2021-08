Rostock

Die Häfen in Mecklenburg-Vorpommern sind beim Streik der Lokführer, die auch die Güterzüge stehen ließen, gerade noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Störungen meldete „nur“ der Umschlaghafen in Rostock. Bei Euroports sei immerhin „ein bisschen Chaos“ ausgebrochen, heißt es. Aus dem „bisschen könnte aber ganz schnell ein „beträchtlich“ werden. Bleiben die Güterzüge wieder stehen – sie ruhten beim Streik in der vergangenen Woche immerhin länger als Personenzüge – stockt auch die Arbeit in den Seehäfen.

Ein erneuter Streik könnte drohen – und zwar bald. Zwar will die Lokführergewerkschaft ihn diesmal früher ankündigen, die Auswirkungen auf den Güterverkehr werden dennoch immens sein. Die GDL setzt darauf, dass die damit verbundenen Schäden für die Wirtschaft die Bahn weiter unter Druck setzen. Das ist ihr gutes Recht, genau diesen Druck will die Gewerkschaft auch erzielen.

Die Bahn, die bundesweit 300 stehengebliebene Güterzüge während des Streiks zählte, ist am Zug. Bessere Arbeitsbedingungen, 3,2 Prozent mehr Gehalt und eine einmalige Corona-Prämie – für den verantwortungsvollen Beruf des Lokführers, von dem die weltweite Wirtschaft abhängt, nicht viel. Macht die Bahn einen großen Schritt auf die Lokführer zu, können auch MVs Häfen aufatmen.

Von Michaela Krohn