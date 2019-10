Rostock

Liebe Schüler – und vor allem liebe Eltern: Keine Panik, wenn mal ein Mathe-Test in die Hose geht oder die Geschichts-Klausur nur mit „Drei“ bewertet wird. „Drei“ heißt immerhin „befriedigend“ – das ist doch schon was! Überhaupt: Junge Menschen müssen nicht in jeder Klassenarbeit ein „sehr gut“ erreichen. Tage- und nächtelang büffeln, nur um am Ende alles besser zu wissen als der Lehrer. Um nach der Prüfung oder Klausur sofort alles wieder zu vergessen. Keine Zeit mehr zu haben für Freunde, Sport, Musik und all das, was man sonst so treibt in dem Alter. Fakt ist doch: Bildung ist ein Wert an sich – und viel mehr als gute Noten in der Schule. Bildung heißt sich selbst und die Welt erkennen, selbstständig nachdenken, Zusammenhänge herstellen, Probleme lösen.

Lesen Sie auch:

Schüler in der Provinz scheitern öfter am Abitur als Städter

Dafür sind Noten ein gutes Bewertungsmittel, aber längst nicht alles. Und das gilt auch für das Abitur. Gute Schulen und Universitäten haben das längst erkannt. Immer häufiger veranstalten Hochschulen Aufnahmetests, um sich ihre Studenten selbst auszusuchen. Denn wer in der Lage ist, sich mit Leidenschaft, Hartnäckigkeit und Empathie Aufgaben zu stellen, sich immer neue Fähigkeiten und Wissen anzueignen und anzuwenden, der ist oft viel besser für ein Studium geeignet als jemand, der „nur“ ein tolles Abi hat. Schule ist viel mehr als nur Noten-Maschine, mehr als nur Vorbereitung auf Studium oder Berufsausbildung, sondern ein Ort der Entfaltung von jungen Menschen, des Ausprobierens, des Verstehens. Und dazu gehört eben auch, Fehler zu erlauben. Und nicht bei einer „Drei“ in Mathe in Panik zu verfallen.

Ihre Meinung ist gefragt

Liebe Leser, wie wichtig sind bzw. waren Ihnen gute Noten in der Schule? Müssen Schüler um gute Zensuren kämpfen, oder kann man zur Not auch mal eine „Vier“ in der Klausur aushalten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung unter redaktion-leserbriefe@ostsee-zeitung.de. Vielen Dank!

Von Thomas Luczak