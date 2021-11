Rostock

Schaut man mal in die zeitgenössische Nahrungskette des Warenstroms vom Produzenten über Großlager zu den Trucks, die Lebens- und Genussmittel aller Art aus aller Herren und Damen Länder in die Läden transportieren – dann fällt eines auf: Wir schwimmen im Überfluss des Genusses und der Völlerei. Keine Generation zuvor hat in einem derartigen Überangebot allein an Lebensmitteln gelebt. Aber: Die Menschen, die all das produzieren, transportieren, anbieten, bleiben auf der Strecke.

Geringe Einkommen, miese Arbeitsbedingungen, immenser Zeit- und Behördendruck, niedriges Ansehen. Ohne Trucker stünde hier nicht ein Glas Marmelade auf den Tischen! Ihren Job erledigen sie unter sozial bedenkenswerten Bedingungen. Überfüllte, verdreckte Parkplätze, die sie ansteuern müssen, weil der Computer sie zur Pause zwingt. Menschliche Bedürfnisse werden im Gebüsch erledigt. Staatliche Überwachung über Wochen mit finanziellen Strafen bei Nichteinthaltung der Vorgaben, die einfach nicht einzuhalten sind. Dabei gebe es die Technik her, sicherer und menschlicher zu verfahren.

Der Traum vom nostalgischen Job des Truckers, der wie sein eigener Chef über die Straßen rollt, ist ausgeträumt. Lkw-Fahrer ist ein knallharter Job zwischen Behörde, Chef und Kunde, den immer weniger junge Menschen ausüben wollen. Warum auch?

Von Michael Meyer