Gut 20 Jahre ist es her, da wurde in Deutschland die Gesundheit zum Produkt. Bundesweit wurden die sogenannten Fallpauschalen eingeführt. Wie viel Geld Kliniken und Ärzte für eine Behandlung erhalten, richtet sich seitdem (größtenteils) nach festgelegten Sätzen – und nicht nach Aufwand oder tatsächlichen Kosten. Die Folge: Das Gesundheitswesen wurde auf Effizienz getrimmt, auf Sparkurs. Kliniken leisteten sich nur so viel Personal wie nötig. Vorsorge für den demografischen Wandel wurde kaum getroffen, Fachkräfte fehlten schon vor Corona.

Die Pandemie zeigt nun endgültig, dass dieses System gescheitert ist: Selbst die landeseigenen Uni-Kliniken haben keine Personalreserven für Krisenszenarien – weil sie es nicht bezahlt bekommen. Die Rechnung der Ökonomen, die sich Fallpauschalen und Co. ausgedacht haben, ist in der Krise allenfalls eine Milchmädchenrechnung: 3,5 Milliarden Euro volkswirtschaftlichen Schaden verursacht der Lockdown in Deutschland pro Woche, haben Fachleute des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ausgerechnet.

Es wäre längst nicht so teuer geworden, wenn nicht jahrelang am falschen Ende gespart worden wäre – an der Gesundheit der Menschen. Noch Mitte 2020 horteten die gesetzlichen Krankenkassen übrigens 20 Milliarden Euro an Überschüssen. In Ärzte und Schwestern, Beatmungsgeräte und Intensivbetten wäre das Geld besser angelegt gewesen.

Von Andreas Meyer