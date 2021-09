Stralsund

Zurück in die Zukunft auf der Stralsunder Volkswerft? Der frühere Eigentümer Witalij Jussufow soll Interesse an Kauf oder Einmietung haben. Das klingt immerhin nach etwas Bewegung an einem Standort, der aufgrund fehlender Aufträge der MV Werften massiv in seiner Existenz bedroht ist.

Für die Hunderten Beschäftigten muss dies aber noch lange keine gute Nachricht sein. Denn wie auch zu hören ist, soll es bei Jussufow wohl nur um eine mögliche kleine Lösung gehen. Um eine Werft warm zu halten, brauche es mehr, erklären Insider.

Jussufow könnte ein Baustein sein, mehr wohl nicht, um den Schiffbau in MV zu sichern. Um die MV Werften erfolgreich durch die Krise zu steuern, wäre endlich ein Signal von Genting Hongkong erforderlich, dass der Bau von Kreuzfahrtschiffen oder andere Projekte über 2022 hinaus eine Zukunft haben.

Sichert dies weiterhin Tausende Arbeitsplätze, wären auch neue Bürgschaften von Land und Bund vertretbar, wenn alte auslaufen. Problem: Wer weiß schon, wie die Zeichen nach Bundes- und Landtagswahlen zur Unterstützung von Kreuzfahrtschiffbau stehen? Gut möglich, dass neue Regierungen Verhandlungen erst einmal auf Eis legen. Das wäre fatal.

Von Frank Pubantz