Sellin

Hotel gefällig? Der Selliner Hof in Sellin auf der Insel Rügen etwa? Oder die Villa „Fröhlich“ im nahen Baabe? Das Schlosshotel Wedendorf bei Upahl? Oder das Phönix Hotel Schäfereck vor den Toren von Wismar?

Derzeit sind in MV jede Menge Hotels auf dem Markt. Die Gründe? Vielfältig: Immobilienverkäufe sind derzeit lukrativ wie nie, die Preise enorm – gerade an der Ostseeküste. Und so ist es kein Wunder, dass sich unter den Häusern, die momentan im Angebot sind, auch etliche Hotels befinden. Aber ihre schiere Anzahl weist auch auf die Krise der Beherbergungsbranche hin. Denn die wurde vom Corona-Lockdown besonders heftig erwischt: Zuerst musste alles dichtgemacht werden, später durften nur noch Geschäftsreisende einchecken. Die allerdings sind rar geworden, weil Messen und Kongresse ausfallen oder durch digitale Formate ersetzt werden.

Folge: Viele Häuser haben ihre Rücklagen aufgebraucht. Zudem gibt es einen Aderlass bei Mitarbeitern – viele wechselten den Job statt monatelang in Kurzarbeit zu gehen. Gehen Chefs oder Inhaber in Rente, fehlt es – wie in vielen Branchen – an geeigneten Nachfolgern. Doch es gibt auch Hoffnung: Der Trend zum Urlaub im eigenen Land ist ungebrochen, und vielleicht hat auch diese Pandemie bald ein Ende.

Von Thomas Luczak