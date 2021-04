Rostock

Testen und Impfen – so lautet das Mantra der Landesregierung in Schwerin. Mit Schnelltests an Schulen, im Handel, vor privaten Treffen will MV das Virus unter Kontrolle bekommen; die Impfungen sollen dann die Tür zur Normalität öffnen.

Klingt simpel – ist es offenbar aber nicht. Die Impf-Kampagne stockt weiterhin, der Nordosten bleibt Schlusslicht in Deutschland. Unter anderem, weil es bei den Hausärzten nicht so gut läuft wie erwartet: Gut 30 000 Impfdosen hatten allein die Arztpraxen vergangene Woche übrig.

Und die Test-Strategie stellen nun selbst die eigenen Anwälte der Landesregierung vor Gericht in Frage. „Unzuverlässig“ sei jenes Mittel, auf dem die Hoffnung auf mehr Freiheit für alle ruht. Statt raus aus der Pandemie geht es in vielen Regionen des Landes rein in schärfere Lockdowns. Und am Wochenende will die Ministerpräsidentin sogar nochmals „nachschärfen“.

All das offenbart den Grundfehler der Corona-Politik – nicht nur in MV: Alle paar Wochen wird an den Regeln „rumgedoktert“, selten wird ein Weg mal konsequent zu Ende gegangen, Ratschläge sind nur von bestimmten Experten erwünscht. Testen und Impfen – das ist der richtige Weg. Nur muss das Land ihn auch mal zu Ende gehen. Konsequent.

Von Andreas Meyer