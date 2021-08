Rostock

MV verhandelt derzeit mit Russland über eine Option auf eine Million Dosen des Corona-Impfstoffs Sputnik V. Angesichts des Überangebots an Impfstoffen und der fehlenden europäischen Zulassung von Sputnik fordert die Linke jetzt den sofortigen Stopp der Gespräche.

Aber wie heißt es so schön: Man soll sich alle Optionen offenhalten. Angesichts der vielen Millionen Euro, die Corona das Land bislang gekostet hat, kommt es auf die Kosten von Sputnik auch nicht mehr an. Zumal das Geld nicht verloren ist: Zwar ist Sputnik noch nicht zugelassen, aber es ist immer sinnvoll, noch einen Trumpf in der Hinterhand zu haben.

Denn man erinnere sich an das Drama um Astrazeneca: Lange ging es hin und her, für wen der Impfstoff geeignet ist und welche Nebenwirkungen er haben könnte. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass sich das mit den anderen bereits zugelassenen Impfstoffen wiederholt. Oder es treten Lieferprobleme auf, was im Pharma-Bereich durchaus keine Seltenheit ist.

MV sollte daher nicht leichtfertig auf eine Option verzichten. Das gilt übrigens auch für eine mögliche Herstellung von Sputnik V in Lizenz durch eine in MV ansässige Firma.

Von Axel Büssem