Rostock

Mehr als ein Jahr lang arbeiten inzwischen viele Beschäftigte in MV durchgängig oder zumindest zeitweise von zu Hause aus. die Erfahrung zeigt: In vielen Fällen funktioniert das besser als von so manchem Arbeitgeber und Arbeitnehmer erwartet.

Doch es gibt auch negative Aspekte: Der Kontakt zu den Kollegen fehlt. Telefonate und Videokonferenzen können den direkten persönlichen Austausch nicht ersetzen, weder auf professioneller noch auf sozialer Ebene.

Arbeit und Familienleben auf engstem Raum

Da wegen Corona auch ein Großteil der Freizeitaktivitäten und Hobbys ruht, bleiben viele Beschäftigte auf den eigenen Haushalt beschränkt. Wenn dann dort Arbeit und Familie auf engstem Raum vereinbart werden müssen, bleiben Konflikte nicht aus. Das hat sicher einen Anteil an den steigenden Zahlen bei häuslicher Gewalt und psychischen Auffälligkeiten bei Kindern.

Soll Homeoffice auch nach Corona eine Option bleiben, müssen wichtige Fragen geklärt werden. Etwa die nach der Trennung von Arbeits- und Freizeit. Wenn der Vorgesetzte weiß, dass der Mitarbeiter ohnehin zu Hause in der Nähe des Computers sitzt, ist die Versuchung groß, ihn nach Ende der regulären Arbeitszeit nochmal anzurufen. Aber das Recht auf Feierabend gilt eben auch im Homeoffice.

Von Axel Büssem