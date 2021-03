Rostock

Das mag für viele doch ein Schock gewesen sein: Der neue Plan der Landesregierung sieht vor, dass Einkaufen, Friseurbesuche und vieles andere nur noch nach Vorlage eines negativen Schnelltests möglich ist. Angesichts der schon wieder dramatisch steigenden Infektionszahlen, ist es richtig, nicht weiter zu lockern.

Besser wäre es aber gewesen, noch einmal die Zähne zusammenzubeißen und für zwei Wochen in einen harten Lockdown zu gehen. Das hat schon während der ersten und zweiten Welle geholfen, die Infektionszahlen schnell nach unten zu drücken. Noch wichtiger wäre allerdings ein kluges und funktionierendes Impfmanagement.

Zurzeit stecken sich mehr Menschen jeden Tag in MV an als kurz vor Weihnachten. Die Inzidenz steigt in fast allen Kreisen des Landes. Sogar die Vorzeigestadt Rostock ist jetzt offiziell Risikogebiet. Auch wenn es wehtut: Nicht weiter zu öffnen, ist aktuell die richtige Strategie. Man muss kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass bei weiteren Öffnungsschritten eine dritte Welle ungeahnten Ausmaßes droht.

Wir werden uns wohl an das tägliche Stäbchen in der Nase gewöhnen müssen – zumindest wenn wir wenigstens ein paar Freiheiten genießen wollen. An die Masken haben wir uns ja auch gewöhnt.

Von Michaela Krohn