Rostock/Wolgast

Nach der Insolvenz der MV Werften scheint es immerhin für die verbliebenen großen Werften im Land eine Perspektive zu geben: Auf der Rostocker Neptun Werft könnten demnächst riesige Hausboote gebaut werden und die Peene-Werft Wolgast hofft auf Marineaufträge aus dem 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr.

Zumindest für Wolgast scheint dies eine sichere Bank zu sein. Denn Krisen sind ein guter Konjunkturmotor für Rüstung. Das klingt vielleicht zynisch, ist aber nicht so gemeint: Ohne den Putins krieg wäre das 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr schließlich niemals zustande gekommen. Und die Korvetten, die zur Hälfte in Wolgast gebaut werden, haben sich in den letzten Jahren bewährt.

Die Mega-Hausboote von der Neptun-Mutter Meyer Werft klingen dagegen irgendwie nach Riesenkreuzfahrtschiffen. Und damit hat man in MV zuletzt extrem schlechte Erfahrungen gemacht – Stichwort MV Werften.

Andererseits ist die Meyer Werft ein erfahrenes und weltweit renommiertes Unternehmen. Da hofft man doch irgendwie, dass dort keine Wolkenkuckucksheime geplant werden. Den Werftarbeitern und dem Schiffbaustandort MV wäre es jedenfalls zu wünschen.

Von Axel Büssem