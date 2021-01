Rostock

Angesichts der Corona-Pandemie stoßen die Krankenhäuser in MV zunehmend an ihre Grenzen. Jetzt müssen womöglich bald sogar die vorgehaltenen Hilfskrankenhäuser aktiviert werden.

Doch wer jetzt denkt, das sei ein Anzeichen für einen Kollaps des Gesundheitssystems, der liegt falsch: Eine Pandemie ist nun mal eine Ausnahmesituation und erfordert außergewöhnliche Maßnahmen. Und die waren hierzulande bislang immer noch erfolgreich und pragmatisch. Das gilt auch hier.

Reha-Kliniken haben wegen der Corona-Beschränkungen derzeit ohnehin freie Kapazitäten bei Betten und Personal. Warum sollte das nicht genutzt werden, um die Akut-Krankenhäuser zu entlasten? So ist doch allen geholfen.

Von einem Kollaps kann man in Staaten sprechen, in denen die Ärzte entscheiden müssen, wer leben darf und wer sterben muss, und wo die Leichen in Kühlwagen oder sogar auf der Straße liegen. Davon sind wir so weit entfernt, dass ein Vergleich absurd wäre. MV hat die Lage im Griff.

Allerdings: In den letzten Jahren wurden im Land einige Krankenhäuser oder einzelne Stationen geschlossen. Sollte das so weitergehen, stellt sich schon die Frage, ob wir die nächste Krise auch so gut meistern werden.

Von Axel Büssem