Rostock

Ein junger Schotte mit Strickmütze setzt sich vor sein Handy, trommelt den Takt mit der Faust auf sein Knie, singt im tiefen Bass ein Lied – und die Social-Media-Gemeinde rastet aus. 176 Millionen Likes. Platz 1 in den Charts von Deutschland, England, Schweiz, Österreich – seit Januar! Ein Shanty, ein Seemannslied, fast 200 Jahre alt?

Was ist denn da los? Nichts Besonderes. Gute Musik setzt sich immer wieder durch. Gute Musik ist die, die berührt, etwas von Menschen, vielleicht aus einer anderen Zeit, aber mit zeitlos verständlicher Sprache erzählt, Gefühle vermittelt.

Wellerman, Santiano, Störtebeker, Breitlings – sie berühren Menschen auf Festen und im Netz. Denn ihre Musik erzählt von Sehnsucht, Gemeinschaft, Heimweh, Einsamkeit – vom Menschen. Es ist normal in der Kulturgeschichte, dass Musik, die aus dem Volk kommt, immer wieder auflebt – in neuem Gewand, siehe Jazz, Blues, Folk! Die Gefühle, die dieser Stil anspricht, sind jene, die in einer immer weiter divergierenden und gierigen Gesellschaft, die seit einem Jahr auf ihre Urängste zurückgeworfen ist, aufflammen. Sehnsucht nach Gemeinschaft und sozialer Wärme!

Von Michael Meyer