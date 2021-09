Rostock

Wie silbrig glänzende Haarsträhnen reifer Damen glitzern hauchzart die Spinnweben, von herbstlichem Tau benetzt, in der aufsteigenden Morgensonne. Zu beobachten ist dieses Schauspiel aktuell in der Früh. Von diesem Sinnbild sommerlicher Frische an späten Tagen im Jahr soll der Begriff Altweibersommer stammen. Warum Altherren keine langen grauen Haare zugetraut werden, bleibe dahingestellt.

Und dieser sogenannte Altweibersommer hält gerade Einzug in Mecklenburg-Vorpommern, was nicht nur zur Verschiebung der Kältemassen führt, sondern auch zur Verschiebung von Investitionen. Die Gummistiefel dürfen warten, denn die Ostsee und verlängerte Öffnungszeiten von Freibädern und Strandkorbstationen locken ans Wasser.

Was immer noch fehlt, sind ausreichend Schwimmkurse für unsere jüngsten pandemiebedingten Nichtschwimmer. Aber das wird dieses Jahr wohl trotz erhöhter Temperaturen nur ein Wunschtraum bleiben. In dem Fall rentiert sich doch ein baldiger Alltagsherbst, damit die Kinder auch ohne Seepferdchen und Schwimmflügel sicher in Pfützen hüpfen können.

Von Anja von Semenow