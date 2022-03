Ralswiek

Viele Menschen freuen sich über die Möglichkeit, in diesem Sommer wieder einen Besuch bei Störtebeker einplanen zu können. Ich gönne es ihnen sehr. Auch wenn die Corona-Inzidenzen derzeit in ungeahnte Höhen schnellen: Wo überall die Kultur mit ihrer heilenden Wirkung fehlt, merken wir täglich. Ohne Musik, ohne Theater und Spiel: Überhitzte Gemüter, Anspannung, Kraftlosigkeit überall. Gerade angesichts der schrecklichen Entwicklungen der vergangenen Wochen in der Ukraine brauchen wir aber Möglichkeiten, mental wieder aufzutanken. Allein, um nicht verrückt zu werden und Haltung zu zeigen.

Noch ein anderer Grund spricht dafür. Die Corona-Lockdowns der vergangenen Jahre haben viele kulturelle Angebote unbemerkt ausgelöscht, wir werden das erst Schritt für Schritt merken, was es alles nicht mehr gibt. Ein drittes Jahr in Folge ohne Vorführungen dürfte auch das Störtebeker-Imperium in die Knie zwingen. Rügen ohne Störtebeker? Keine gute Vorstellung.

Von Anne Ziebarth