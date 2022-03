Rostock

Das kurze, aber intensive Kapitel der MV Werften-Gruppe ist mit dem offiziellen Beginn des Insolvenzverfahrens zu Ende. Die Chancen, dass es an allen drei Standorten weitergeht, sind gut, versichert der Insolvenzverwalter seit Wochen. Dahinter steckt mehr als leerer Zweckoptimismus. Maritimes Know-how ist gefragt, als eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende und zur Bewältigung der Klimakrise.

Lesen Sie auch den dazugehörigen Artikel: Jetzt tickt die Uhr für 1800 Schiffbauer

Die Schiffbauer in Stralsund, Wismar und Warnemünde haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass sie trotz widriger Umstände erstklassige Arbeit abliefern können. Zudem war die Bereitschaft des Bundes, die wichtigsten Standorte im Nordosten zu halten, in der Vergangenheit stets hoch.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Rettung ist kein Selbstläufer

Doch die Rettung ist nicht sicher und schon gar kein Selbstläufer. Gerade mal vier Monate sichert die Transfergesellschaft die Einkommen der Beschäftigten ab. Ohne weitere Hilfen von Bund und Land wird der Neustart nicht klappen. Gibt es bis zum Sommer keine Perspektive, schauen sich die Beschäftigten woanders um, was der Anfang vom Ende wäre. Zurzeit zieht der Krieg in der Ukraine alle Aufmerksamkeit auf sich. Hoffentlich werden die Werften in MV dabei nicht vergessen.

Von Gerald Kleine Wördemann