Rostock

Der Frühling scheint nahe und viele Menschen dürften so langsam aus dem Corona-Winterschlaf erwachen. Doch niemand weiß wirklich, wie es weitergeht: Die Zahlen gehen mal nach unten, mal nach oben. Die Impfungen laufen zwar, aber nicht so schnell wie erhofft. Die Öffnungsperspektiven für die Wirtschaft in MV halten sich in Grenzen. „Corona, quo vadis?“ würde vielleicht der Lateiner frei nach dem Bibelzitat fragen: „Wohin gehst Du?“

Einerseits ist die Ungeduld der Menschen und der betroffenen Branchen nachvollziehbar: Genug ist genug. Der Lockdown nervt nicht nur, er kostet Abermilliarden und er macht die Menschen krank. Es ist noch gar nicht abzusehen, wie viele Firmen in MV schon jetzt praktisch insolvent sind, wie viele Hotels und Restaurants überhaupt wieder eröffnen könnten.

Wie wird der Sommer im Tourismusland MV?

Das Dumme ist: Auch Corona macht krank, kann sogar Leben kosten. Und Corona bremst auch die Wirtschaft aus, denn sollten infolge einer übereilten Öffnung die Inzidenzwerte wieder steigen, können wir vielleicht sogar die Sommersaison im Tourismusland MV vergessen.

Wer hier den goldenen Mittelweg findet, den würde ich für gleich zwei Nobelpreise nominieren: für Medizin und für Wirtschaft.

Von Axel Büssem