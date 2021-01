Rostock

Immer mehr alte Menschen sterben an den Folgen einer Corona-Infektion – dabei trifft es vor allem die über 80-Jährigen – und zwar überall, egal ob sie sich im Senioren-, Pflegeheim oder zu Hause befinden. Wirklich sicher scheinen die Senioren in der Pandemie-Zeit nirgendwo zu sein. Woran das liegen kann, weiß bisher tragischerweise niemand. Allen Maßnahmen in puncto Hygiene und Besuchsregeln trotzend, wütet das Virus unter den Betagten im Land, ohne dass es jemand aufzuhalten vermag. Ist es die Einsamkeit, die ihnen aufs Gemüt schlägt und die letzte Abwehr gegen die Viren zusätzlich schwächt? Ist es die Angst davor, krank zu werden, die krank macht? Wäre es vor dem Hintergrund nicht wenigstens schön, frei entscheiden zu können, die letzten Stunden im Kreise der Lieben zu verbringen?

Gerade die, die ohne Covid-19 an einer anderen Krankheit oder Altersschwäche sterben, sollten sich aussuchen dürfen, wer sie dabei begleitet. Gerade in diesem Punkt sollte mal über den Maskenrand hinausgeschaut werden. Bis dahin bleibt der Lichtblick, dass die Impfung alle alten Menschen erreicht und das Seniorensterben stoppt. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Von Anja von Semenow