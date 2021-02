Kommentar - Chaos mit Ansage: Was das Schlimmste am Ergebnis der Schul-Umfrage in MV ist

Das Ergebnis einer Umfrage zu Mängeln beim Distanzunterricht in MV überrascht nicht, wirken doch nun viele Fehler der Vergangenheit gleichzeitig, kommentiert OZ-Redakteur Frank Pubantz. Dass vor allem staatliche Schulen schlechter wegkommen, ist ein fatales Urteil für den Staat. Leidtragende sind die Schüler.