Rostock

Mehr als 21 000 Menschen dürfen bald zu Heimspielen des FC Hansa Rostock ins Stadion strömen. Was gut ist für Fankultur und Rückenwind zum Klassenerhalt des Zweiligisten, wirft in Hinsicht auf politische Argumentation Fragen auf. Ist die Gefahr durch Corona plötzlich gebannt, zack, ausgeknipst?

Oder war die bisherige Reaktion überzogen? Bis vor Kurzem hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den Eindruck erweckt, es gehe bei den strengen Kontakt-Regeln weiterhin um Leben und Tod. Vor allem die Ungeimpften über 60 seien noch in Gefahr. Impfen galt als Allzweckwaffe. Jetzt der Strategiewechsel: auf die Tore, wo es geht. Kultur, Einzelhandel, bald private Treffen, Gastronomie, Großevents, Masken weg in der Schule.

Das alles haben die meisten sicher lange herbeigesehnt. An der Rückkehr zur Normalität selbst ist auch nichts zu kritisieren, wenngleich Vorsicht und Maß geboten sind. Nur: Was sich an der Bewertung der Pandemie binnen weniger Wochen so dramatisch geändert haben soll, ist angesichts der aktuellen Corona-Zahlen unklar. Es bleibt die Sorge, Omikron oder die nächste Virus-Variante könnten die Politik bald wieder ins Verbot-Extrem steuern. Noch ist es nicht vorbei.

Von Frank Pubantz