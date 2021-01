Rostock

Die weitgehende Zwangsschließung des Einzelhandels gehört sicher nicht zu den härtesten Aspekten des Lockdowns, wohl aber zu den lästigen. Immerhin ist einzusehen: Was für aufschiebbare Operationen gilt, muss auch für Einkäufe gelten. Dass die Shopping Queen mal Pause hat, ist gewiss zu verschmerzen. Aber viele Händler ächzen unter den Corona-Beschränkungen. Und es gibt Fälle, in denen – Corona hin, Maske her – eben doch schnell eine neue Waschmaschine oder ein Ersatzteil fürs Fahrrad her muss.

Interesse der Kunde ist da

In dieser Situation auf die Methode „Click and Collect“ zu setzen, liegt nahe: Kunde bestellt per Mausklick übers Internet, holt die bestellte Ware beim örtlichen Markt oder Laden ab, und der Abstand bleibt gewahrt. Was Fachleute als Cross-Channel-Marketing bezeichnen, könnte sich auch hierzulande als ausbaufähig erweisen, weil „Klicken und einsammeln“ viele Vorteile hat. Keine Versandkosten, flexible Abholung, Service vor Ort gehören dazu.

Sicher kann heute fast jede Ware auch bei Internet-Riesen bestellt werden, aber wenn Marktleiter und Firmeninhaber in unseren Städten pfiffige, attraktive Angebote machen, kann das eine Wettbewerbschance für den lokalen Handel sein, auch über die Corona-Krise hinaus. Das Interesse der Kunden ist da.

Von Jan-Peter Schröder