Tausende Eltern im Land stehen derzeit vor einer schwierigen Frage: Lassen sie ihre (kleinen) Kinder impfen – oder ist es besser, noch zu warten? Wir haben zu Hause eine eindeutige Entscheidung getroffen: Wir werden unsere Kinder impfen lassen. So schnell wie möglich.

Denn der Impfstoff für die Fünf- bis Elfjährigen wird bereits in vielen Ländern der Welt seit Wochen und Monaten verimpft. Nebenwirkung bei den Jüngsten gab es bisher selten. Und das Gerede, dass mRNA-Impfstoffe die Gene von Kindern verändern könnten, ist rein wissenschaftlich und nüchtern betrachtet nicht wahr.

Wir wollen unsere Kinder mit der Impfung schützen. Vor der Erkrankung und vor Langzeitfolgen, die Covid-19 vor allem bei jüngeren Menschen auslösen kann. Die Impfung ist auch für die Kleinen der Weg aus der Pandemie. Viel zu lange mussten die Kinder unter Einschränkung in der Schule, Maskenpflicht im Unterricht, getrennten Gruppen in den Kitas, Ausfällen in Musikschulen und Sportvereinen leiden. Und ja: Wir lassen unsere Kinder auch impfen, um ihnen wieder ein normales Leben zu ermöglichen. Ein Leben, wie wir es als Kinder genießen durften.

Von Andreas Meyer