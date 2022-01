In der Schweriner Landesregierung stehen die Zeichen auf Öffnung des Wettkampfsportes. Es wäre nur fair, da dies bei der Kultur längst erfolgt ist. Auch Zuschauer bei Proficlubs sollte die Politik in Maßen wieder zulassen. Sonst steuert sie in ein Glaubwürdigkeitsproblem, kommentiert OZ-Chefreporter Frank Pubantz.