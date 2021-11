Rostock

Drei Jahrzehnte nach Wende ist MV auf dem Papier immer noch ein „Billiglohn-Land“. Nirgendwo sonst in Deutschlands verdienen die Menschen im Schnitt so wenig. Doch das wird sich ändern: Mehr Geld bei Aida, E-Autos für die Mitarbeiter im „Haffhus“, übertarifliche Bezahlung am Bau. Die Gehälter im Land steigen – und das auch gut so. Denn aus den 1,7 Millionen Einwohnern des Landes können das Gastgewerbe, die Baubranche, die Industrie längst nicht mehr ihren Personalbedarf decken. Dafür sind wir zu wenig – und dafür ist das Land auch zu alt.

Also müssen neue Leute her, neue Arbeitskräfte. Und längst geht es nicht mehr nur um billige Erntehelfer aus Osteuropa. MV braucht Fachkräfte: Lehrer, Ingenieure, Handwerker, Marketing-Spezialisten, Spitzen-Köche. Und die lassen sich nicht mehr nur mit der schönen Natur, der hohen Lebensqualität locken. Ein schöner Teller allein macht halt nicht satt. Viele Unternehmen haben das verstanden, viele Branche packen freiwillig mehr in die Lohn-Tüten – um die Besten zu bekommen. Geld ist nicht alles, aber ohne Geld geht es auch nicht.

Am Ende werden von den Lohn-Steigerungen alle profitieren – auch jene Firmen und Arbeitgeber, die jetzt noch über steigende Gehaltskosten stöhnen mögen: Wer mehr verdient, gibt auch mehr Geld aus. Davon profitieren Firmen und Arbeitgeber in allen Branchen. Mehr Gehalt bedeutet am Ende mehr Wohlstand für alle.

Von Andreas Meyer