Steigende Coronazahlen machen Reisen zu Wagnissen. Das war schon während der ersten Welle so und ist jetzt im Herbst nicht anders. Klar, wir wissen nun mehr über das Virus und wie wir uns zu verhalten haben. Aber wir wissen eben auch: Viele Leute in geschlossenen Räumen – da steigt die Infektionsgefahr. Dafür muss man noch nicht mal auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen sein. Ein voller Zug bei der Anreise kann schon reichen, um Risikobegegnungen zu machen.

An Bord sind die Sicherheitsvorkehrungen umfangreich, ein Coronafall auf einem Flusskreuzfahrtschiff in Deutschland ist bisher nicht bekannt. Ein Restrisiko aber bleibt.

So komfortabel die Kabinen auch sein mögen...

So sehr sich die freundliche und engagierte Crew ins Zeug legt, so romantisch die Landschaft am Ufer ist, so malerisch die Städte sind, in denen noch Stopps eingelegt werden: Man sollte sich fragen, ob man seinen Eltern so eine Tour ruhigen Gewissens empfehlen würde. Meine Antwort lautet: „Ja, auf jeden Fall. Aber nicht jetzt.“ Das Infektionsgeschehen ist dafür einfach zu unübersichtlich.

Zu 100 Prozent lässt sich nicht verhindern, dass einem das Virus auf die Pelle rückt. Und sollte es soweit sein, wäre es wohl besser, sich nicht auf einem Kreuzfahrtschiff zu befinden. Da können die Kabinen noch so komfortabel sein – darin zwei Quarantäne-Wochen verbringen, möchte man dann doch lieber nicht.

Von Kai Lachmann