Kommentar zu MV-Lockerungen: Schwesig in der Dinner-for-one-Schleife

Schwerin

Die Corona-Pressekonferenz der Ministerpräsidentin gehört mittlerweile zu unserem Leben wie „Dinner for One“ im Fernsehen zu Silvester – nur in unlustig. Regelmäßig erklärt Manuela Schwesig (SPD) dem Volk, was es in der Corona-Pandemie darf und was nicht. Das Popcorn dieser Auftritte sind die Kommentare von Zuschauern auf der Facebookseite der Staatskanzlei. Voller Unverständnis, Sarkasmus und Beleidigung.

Lesen Sie hier das Thema: MV lockert: Grünes Licht für Großevents, Testpflicht entfällt, Discos und Clubs auf

Nun also sind weitere Lockerungen vorgesehen – aber Schwesig hebt mahnend den Zeigefinger. Test- und Maskenpflicht seien nur „ausgesetzt“, würden, wenn nötig, wieder aktiviert. Königin Manu schenkt dem Volk seine Grundrechte auf Zeit zurück. Zuckerbrot – mit der Peitsche hinter dem Rücken. Einen wirklichen Plan zum Umgang mit der gefährlichen Delta-Variante des Corona-Virus außer „impfen, impfen, impfen“ hat die Landesregierung offenbar nicht. Beim Thema Schule hoffe man auf Studien, die das bei Kindern doch befürworten; für Hygienekonzepte seien Kreise und Städte verantwortlich. Das ist ein Offenbarungseid.

Auch interessant: Die Reaktionen auf die MV-Lockerungen

Noch etwas erinnert an „Dinner for One“. Man ahnt irgendwie schon, was noch kommt. Im Herbst die Peitsche. Also impfen lassen. Bitte!

Von Frank Pubantz