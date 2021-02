Rostock

Für die Tausenden Beschäftigten der MV Werften geht es jetzt ums Ganze: Bund und Land werden sich zeitnah darauf verständigen müssen, ob noch mehr Staatsgeld zur Rettung der Werften fließen soll. So schlecht stehen die Zeichen offenbar nicht. Es wird Zeit für eine verbindliche Entscheidung. Bei vielen liegen die Nerven blank, die Ungewissheit wird zur Qual.

Was unverständlich bleibt: Auch ein Jahr nach Beginn der Corona-Krise und sechs Monate nach dem ersten großen „Schluck aus der Pulle“ – 193 Millionen Überbrückungskredit des Staates – hat es der Konzern Genting Hongkong nicht geschafft, ausreichende Argumente auf den Tisch zu legen, dass die Werften wirklich eine Zukunft haben. Sicher liegt das vor allem in der Unsicherheit rund um die Kreuzfahrt begründet. Aber: Die monatelange Verzögerungstaktik Gentings hat ganz sicher nicht das Vertrauen der deutschen Politik befördert.

Es muss jetzt bald eine Entscheidung her. Sonst gilt: lieber ein Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende. Politik kann auch auf andere Weise Jobs an den Standorten erhalten helfen. In Summe 600 Millionen Euro (oder mehr) – damit ließe sich trefflich in neue Industriekerne investieren.

Von Frank Pubantz