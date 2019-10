Gefährliches Zebra? Eine Erschütterung.

Rostock

Feuerwehrleute und Polizisten genießen in der Bevölkerung großes Vertrauen, weil sie die Welt zu einem sicheren Ort machen. Hin und wieder wird dieses Vertrauen jedoch erschüttert – mal zu Recht, mal zu Unrecht. Der Entschluss, ein Zebra auf einer Dorfstraße zu erschießen, ist so eine Erschütterung. „Pumba“ war widerspenstig, so viel ist sicher: Erst büxt er aus einem Zirkus aus und verursacht einen Unfall auf der Autobahn. Dann entzieht er sich hartnäckig seiner Festnahme und verletzt einen Beamten.

Wie bei seinen frei lebenden Artgenossen üblich, sucht „Pumba“ das Weite. Statt in der afrikanischen Savanne landet es im Dörfchen Liepen. Gut sichtbar leuchten seine Zebrastreifen. Bis auf sechzig Meter kann sich der Tierretter der Feuerwehr nähern – nicht nah genug, um mit dem Betäubungsgewehr zu treffen. Fernab der Autobahn, fernab einer unmittelbaren Gefahr, trifft der Retter eine Entscheidung: Er tötet „Pumba“ mit zwei Schüssen.

Bei allem Vertrauen in die Urteilskraft von Polizei und Feuerwehr: Der Anblick eines erschossenen Zebras auf mecklenburgischem Kopfsteinpflaster führt selbst bei nüchternster Betrachtung zu Zweifeln. Ein Gericht wird klären, ob zu Recht oder Unrecht.

Mehr zur Autorin

Von Juliane Schultz