Rostock

Keine Partys, keine Böller, keine Raketen – und es gibt welche, die sich über diese Verbote tierisch freuen: In die Annalen von Hund, Katze, Pferd und Vögelchen wird Silvester 2020 eingehen als der vielleicht schönste Jahreswechsel, seit Kaiser Maximilian I. anno 1506 das erste Feuerwerk nördlich der Alpen zündete. Nicht nur Tierohren freuen sich übers ausbleibende Heulen, Rummsen und Quietschen, auch die Umwelt wird am Neujahrsmorgen die Müllberge und Scherbenteppiche zerdepperter Sektflaschen nicht vermissen. Und die Ärzte in den Kliniken nicht die zerfetzten Hände, abgerissenen Finger und verbrannten Gesichter.

Dennoch wird es für die meisten Menschen ein trauriges Silvester: Die Endparty des Jahres verkümmert zur stillen Nacht ohne Tanz im Saal, ohne kollektives Prost und Hoch-die-Tassen und Geböller, bis der Himmel brennt. Stattdessen: Verwaiste Plätze und Straßen, kontrollierende Polizisten, Dinner-for-One-Marathon in Jogginghose und dann, der Höhepunkt: um null Uhr anstoßen mit O-Saft gefüllten Sektgläsern. Hurra!

Silvester 2020: Geh weg! So wie das ganze Jahr. Aber machen wir das Beste draus und lassen das Jahr mit einem guten Wunsch davonschleichen: Silvester 2021 feiern wir wieder, bis die Schwarte kracht. Auch wenn Bello und Mieze das gar nicht toll fänden.

Von Axel Meyer-Stöckel