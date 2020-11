Polen plant ein riesiges Terminal auf der Ostsee, nur fünf Kilometer von Usedom entfernt. Und es scheint es so, als ob die zuständige Regionalregierung in Stettin die deutschen Nachbarn in Umweltfragen nicht so stark beteiligen will. Dennoch sollten Skeptiker jetzt behutsam vorgehen, meint der Geschäftsführender Redakteur der OZ, Alexander Loew.