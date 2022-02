Kostenlos bis 21:12 Uhr Tafeln in MV in Not: Die Landesregierung muss jetzt helfen

Die Tafeln in MV geraten wegen der hohen Sprit- und Stromkosten in Existenznot. Eine Landesförderung würde helfen, aber die gibt es bisher nicht – obwohl MV bei den Einkommen bundesweites Schlusslicht ist. Eine Förderung würde sogar zum Klimaschutz beitragen, kommentiert OZ-Redakteur Gerald Kleine Wördemann.