Rostock

Seit fast einem Jahr befindet sich das Land im Ausnahmezustand. Die Corona-Krise trifft viele Familien mit kleinen Kindern besonders hart. 2020 mussten sie monatelang selbst die Betreuung organisieren, neben der Arbeit. Als zusätzliche Belastung kam für viele noch die Angst vor einer ungewissen Zukunft dazu.

Nun gibt es endlich eine echte Entlastung. Mütter und Väter können ohne großen Aufwand Kinderkrankengeld beantragen und vorübergehend bezahlt zu Hause bleiben, ohne arbeiten zu müssen. Auch in MV, wo die Kitas noch geöffnet sind.

Das kommt spät, ist aber dennoch ein richtiger Schritt. Es kann dabei helfen, das Stresslevel in vielen Familien zu senken. Und es trägt dazu bei, dass Kontakte rund um die Kitas zurückgefahren werden, wenn der Nachwuchs daheim bleibt – und so dieser ganze Pandemie-Wahnsinn hoffentlich schneller beendet wird.

Die Hilfe erreicht aber nicht alle. Wer privat krankenversichert ist, so wie viele Selbstständige, steht schlechter da. Auch sie sollen staatliche Unterstützung fürs Zuhausebleiben erhalten, aber in deutlich abgespeckter Form. Es gibt keinen Grund für so eine Zwei-Klassen-Behandlung. Hier muss nachgebessert werden, und das möglichst schnell.

Von Gerald Kleine Wördemann