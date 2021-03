Schwerin

Ein Jahr Corona-Pandemie war in MV nötig, bis Landtag und Regierung den Weg ebnen, um Wahlen auch bei hohen Infektionszahlen sicherzustellen. Briefwahl soll ab Inzidenz 200 zur Pflicht werden, zwischen 100 und 200 kann zwischen Urnen- und Briefwahl gewählt werden – zunächst bis Ende Juni. Kleinere Parteien brauchen zur Landtagswahl nicht so viele Unterstützer, die sie aufgrund strenger Kontaktregeln der Regierung sonst gar nicht einsammeln könnten. Wahlversammlungen dürfen bald auch digital stattfinden.

Das wird wirklich Zeit. Sicher haben Landtag und Regierung in der Krise vieles zu tun. Dass aber die Unsicherheit politische Arbeit über Monate lähmt, ist ein Armutszeugnis für Handelnde, die offenbar möglichst spät der Macht der Wähler ins Auge sehen wollen.

Der Landtag muss übrigens noch zustimmen. Ein ungewöhnlicher Weg, sind Verordnungen doch Sache der Regierung. Nun aber sollen Abgeordnete der großen Parteien final absegnen, dass kleine oder neue Mitbewerber leichter an die Wahlzulassung kommen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Das ist etwa so, als wenn im Tierreich Löwe und Tiger entscheiden, ob kleinere Tiere auch an den Fleischnapf dürfen.

Von Frank Pubantz