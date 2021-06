Rostock

Faule Fische vor der Synagoge – das stinkt gewaltig. Nach ausgesprochener Dummheit, um es gelinde zu sagen. Aber es ist mehr, das ist Antisemitismus. Und das mitten in Rostock, das doch nach den ausländerfeindlichen Krawallen 1992 gelernt haben sollte.

Seit einigen Jahren nehmen die antisemitischen Straftaten bundesweit zu. Grausamer Höhepunkt war der Anschlag am 9. Oktober 2019 auf die Synagoge in Halle. Beschimpfungen, Hetze, Schmierereien, Gewaltausbrüche – immer wieder werden Juden Opfer von Hass und Antisemitismus. Dabei leben sie schon seit 1700 Jahren auf heutigem deutschen Boden.

Mit einem Festjahr wird dieses Jubiläum 2021 begangen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Konzerte und Ausstellungen, Gesprächsrunden und Video-Projekte. Gute Gelegenheiten, um sich kennenzulernen, der Kultur und Geschichte der Juden näherzukommen. Die jüdischen Gemeinden in MV zählen knapp 1200 Mitglieder, eine überschaubare Gruppe von Nachbarn, Freunden, Kollegen. Wer kennt denn echte Juden, die so cool und normal sind wie wir selbst? Nutzen wir das Festjahr, um sie zu treffen und ein Zeichen unseres Zusammenlebens in Toleranz und Respekt zu setzen.

Von Doris Deutsch