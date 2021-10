Blutspenden werden nicht nur bei der Versorgung von schwer verletzten Unfallopfern benötigt. Auch zahlreiche chronisch Kranke benötigen das Lebenselixier zum Überleben – jeden Tag 350 Präparate am Tag allein in MV. Es kann so einfach sein, Leben zu retten, kommentiert OZ-Reporterin Claudia Labude-Gericke.