Rostock

Man könnte jetzt sagen: Alles halb so schlimm, es sind erst fünf Spiele absolviert und die Saison ist noch lang. Aber die Lage bei Hansa gibt schon jetzt Anlass zur Sorge. Sportlich geht fast gar nichts, beim 0:1 gegen Großaspach wirkte die Mannschaft erschreckend blutleer: kein Tempo, keine Leidenschaft, kein Plan.

Diese Defizite nur an der mangelnden Qualität des Kaders festzumachen, greift zu kurz. Es sind Zwischentöne, die hellhörig werden lassen: Wenn etwa aus der Mannschaft heraus die Kaderzusammenstellung kritisiert oder Coach Jens Härtel die Suspendierung eines Spielers als unverhältnismäßig vorgehalten wird. Das klingt nicht nach eitel Sonnenschein zwischen Team und Trainer, der angesichts der Abwärtsspirale etwas ratlos wirkt.

All das fügt sich ein in das schlechte Bild, das Hansa derzeit abgibt – auch auf der Führungsebene. Da zettelt ein Aufsichtsratsmitglied eine Skandal-Choreo an, die Vorstandschef und Aufsichtsrat ungeniert durchwinken. Ein Image-Desaster, das ohne Konsequenzen bleibt. Der Ultra-Vertreter im Kontrollgremium darf den Klub weiter (mit) lenken anstatt zurückzutreten oder sich für den Schaden, den er angerichtet hat, wenigstens zu entschuldigen.

Dass der Aufsichtsrat seit Wochen zögert, die Verträge von Klubchef und Manager zu verlängern, ist in dieser Situation schlüssig. Es belegt aber, wie fragil die Konstellation bei Hansa ist. Es gibt keine Stabilität, alles wackelt.

Von Sönke Fröbe