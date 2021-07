Schwerin

Ist AfD-Sprecher Leif-Erik Holm ein „Landesdiktator“, sind seine Jünger „Kanalratten“? Um diese Fragen geht es nicht – sondern darum, ob AfD-Mann Ralph Weber dies so gesagt haben soll. Ein trauriger Akt selbst für eine Partei, in der oft unterirdisch attackiert wird. Was für ein Haufen!

Seit Monaten ist die AfD nur mit sich selbst beschäftigt. Ganze vier Tage brauchte sie, um ihre Kandidatenlisten für Bundestags- und Landtagswahlen zu füllen. Vor allem, weil Mitglieder sich gegenseitig einen Platz an der Sonne nicht gönnten. Mancher, der keine gute Position erhielt, legte das Parteiamt nieder. So handeln Opportunisten, die in eigener Mission unterwegs sind.

Mehr lesen: AfD in MV will Rechtsaußen Ralph Weber den Wahlkreis abnehmen – zerbricht die Partei?

Der Umgang mit Ralph Weber markiert den nächsten Meilenstein einer Partei im Dauerstreit. Man muss ihn nicht mögen, ganz sicher nicht. Weber provoziert, tanzt auf einer Klippe am rechten Rand, gilt selbst in der Partei als besserwisserisch. Er hat aber viele Stimmen gezogen; die AfD schießt sich mit seiner öffentlichen Demontage selbst ins Knie. Bürgerlicher wird sie dadurch nicht.

Wofür steht die Partei 2021? Darauf käme es an. Ein Programm liegt immer noch nicht vor. Inhaltlich versagt die AfD bisher auf ganzer Linie.

Von Frank Pubantz